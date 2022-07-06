Теперь мужчине грозит до 12 лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей.

Житель Петушков предстанет перед судом за незаконное изготовление оружия, приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Обладая специальными познаниями в сфере оружия, применил свои навыки на практике, изготовив вставной ствол. Кроме того, для перепродажи мастер купил самодельное гладкоствольное оружие и 7 патронов. Фигурант реализовал их двум лицам, которые действовали в рамках проводимых сотрудниками ФСБ и МВД мероприятий.Теперь мужчине грозит до 12 лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей.