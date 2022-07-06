Житель Мелехово заплатил штраф 200 тысяч рублей за ущерб, причиненный животному миру при аварии с лосем. В результате ДТП сбитое животное погибло. По информации ФССП, на участке трассы в

Житель Мелехово заплатил штраф 200 тысяч рублей за ущерб, причиненный животному миру при аварии с лосем. В результате ДТП сбитое животное погибло. По информации ФССП, на участке трассы в Ковровском районе мужчина сбил на дороге дикого лося. Из-за тяжелых травм животное погибло, а суд обязал жителя Меленок оплатить ущерб в размере 200 тысяч рублей. Решение