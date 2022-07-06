Жители села Семеновское жалуются на регулярные сбои в работе электроэнергии. По их словам, электричество может исчезать по несколько раз за сутки. Проблема существует на протяжении

Жители села Семеновское жалуются на регулярные сбои в работе электроэнергии. По их словам, электричество может исчезать по несколько раз за сутки. Проблема существует на протяжении двадцати лет, говорят люди. Иногда селяне по нескольку часов не могут заниматься бытовыми делами и готовить еду. Чаще всего свет исчезает в ветреную погоду. Оксана Мусяк, жительница с. Семеновское Как