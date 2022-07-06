Компания «Автодор-Платные Дороги», занимающаяся строительством платного автобана М-12 Москва-Казань, объявила конкурс на лучшее название для трассы с учетом ее продления до Екатеринбурга.

Компания «Автодор-Платные Дороги», занимающаяся строительством платного автобана М-12 Москва-Казань, объявила конкурс на лучшее название для трассы с учетом ее продления до Екатеринбурга. Движение более чем по 50 км магистрали в Московской и Владимирской областях запустят уже в конце этого года. «К этому времени надеемся вместе с вами выбрать имя новой скоростной автомобильной дороги М-12 Москва