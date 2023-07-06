Исполнитель хитов Верхом на звезде, Лошадка, Птица на подоконнике Найк Борзов поддерживает благотворительный фонд.

Исполнитель хитов "Верхом на звезде", "Лошадка", "Птица на подоконнике" Найк Борзов поддерживает благотворительный фонд.Одна из важнейших задач каждого человека — быть полезным. Оказывая поддержку окружающим, жизнь наполняется особым смыслом. Для этого не обязательно иметь много денег, главное — желание. Например, Найк Борзов наметил концертное выступление, доход от которого пойдет на благотворительность.Рок-музыкант стал "гвоздем программы" фестиваля Nazavode. Как пишет , мероприятие пройдет 7 и 8 июля в Перми. Исполнитель выйдет на сцену вечером в субботу в соответствии с программой. Одна из задач проекта — собрать деньги для поддержки детей-сирот и детей с серьезными заболеваниями.С помощью музыкального творчества Найк Борзов помогает подопечным фонда "Дедморозим". На сайте указано, что часть выручки от всех билетов на фестиваль направят нуждающимся девочкам и мальчикам. "Организаторы перечислят по 100 рублей с каждого!" — сообщается на странице фонда в соцсети.Напомним, многие звезды шоу-бизнеса занимаются благотворительностью. В их числе — Константин Хабенский, Ксения Алферова и Егор Бероев, Гоша Куценко. Артисты понимают, что некоторым в этой жизни повезло меньше. Они агитируют россиян быть милосерднее и делать хотя бы скромные пожертвования.Таким образом, Найк Борзов продолжает добрую традицию. Помогать другим — это просто.