Власти собирают с жителей предложения по преображению общественного пространства.

Благоустройство парка «Дружба» внесли в программу развития Владимирской области. Накануне в лесопарковой зоне состоялась встреча общественника Павла Кутузова с жителями окрестностей.«Собралось немало инициативных людей, которые предложили ряд креативных идей: создание пешеходных троп, строительство спортивных площадок, верёвочного парка, обустройство аллеи имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Благоустройство общественного пространства мы включили в программу развития Владимирской области», - пояснил он.Поддержать предложение можно перейдя по . Чем больше голосов наберёт проект, тем выше шансы, что в ближайшие годы территория станет более комфортной для горожан.Напомним, что во Владимире продолжается суд по вырубке леса в парке «Дружба». Рослесхоз якобы незаконно приватизированные СХК «Вышка» земли. Разбирательства продолжаются. Следующее заседание назначено на 25 августа.