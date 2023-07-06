Звезда задолжала государству баснословные деньги. Блогерша Лерчек по уши влипла на законных основаниях.

Звезда задолжала государству баснословные деньги. Блогерша Лерчек по уши влипла на законных основаниях.Печальный опыт Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов в размере 918 млн руб., прогремел на всю Россию. Однако на владелице бизнес-империи шлейф уголовных дел не закончился. Несколько популярных блогеров тоже наломали дров с налоговым контролем. Среди них — скандально известная Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.30-летняя брюнетка сколотила целое состояние, зазывая народ на свои фитнес-марафоны. Блогерша каталась как сыр в масле, ни в чем себе ни отказывая. Ну а как иначе, если деньги практически сами падают в руки? Так Лерчек и подзабыла выплатить государству сотни миллионов рублей. Вот и возбудили уголовное дело — за уклонение от уплаты налогов.Воевать с ветряными мельницами Валерия Чекалина не стала, поэтому, как пишут СМИ, заняла у друзей денег и выплатила баснословную сумму. Однако в суде знаменитость нещадно потерпела крах — уголовное дело не закрыли.В своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Лерчек пока не погасила долг. С учетом пени и штрафов Чекалиной надо отдать еще более 150 млн рублей, уточняет сайт ."Вполне понятно, что накладываются обеспечительные меры. Такие, как блокировка счетов, арест движимого и недвижимого имущества", — отметила Мизулина. Очевидно, жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар.Между тем в Сети поползли слухи, что дела Елены Блиновской и Валерии Чекалиной могут объединить из-за появления дополнительной информации. Поговаривают, будто некая женщина с позывным "атаманша" помогала Лерчек и другим блогерам обходить налоговые обязательства. Данные приводит интернет-издание .