Целый день во Владимирской области будут идти дожди и грозы. На протяжении всего дня небо будет...

Целый день во Владимирской области будут идти дожди и грозы.На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Дождь c грозой будет идти весь день и не прекратится до самого вечера, предупреждают синоптики.температура воздуха - до 27 градусовВетер - до 2, 7 метров в секунду.Атмосферное давление несколько снизится - с 752 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.Наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась.Если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить.Фото: https://www.pxfuel.com