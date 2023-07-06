Целый день во Владимирской области будут идти дожди и грозы.
На протяжении всего дня небо будет...
Целый день во Владимирской области будут идти дожди и грозы.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Дождь c грозой будет идти весь день и не прекратится до самого вечера, предупреждают синоптики.
температура воздуха - до 27 градусов
Ветер - до 2, 7 метров в секунду.
Атмосферное давление несколько снизится - с 752 до 748 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды:
7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась.
Если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить.
Фото: https://www.pxfuel.com