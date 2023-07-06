Смотрите в дайджесте:– Житель Судогодского района ответит за убийство на пляже и поджог магазина– В Меленках местный житель пойдет под суд за покушение на убийство

Смотрите в дайджесте:– Житель Судогодского района ответит за убийство на пляже и поджог магазина– В Меленках местный житель пойдет под суд за покушение на убийство коллеги