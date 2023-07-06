Смотрите в дайджесте:– Житель Судогодского района ответит за убийство на пляже и поджог магазина– В Меленках местный житель пойдет под суд за покушение на убийство
<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2023-dajdzhest-kriminal-06072023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 06.07.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Житель Судогодского района ответит за убийство на пляже и поджог магазина– В Меленках местный житель пойдет под суд за покушение на убийство
[url=https://33live.ru/novosti/06-07-2023-dajdzhest-kriminal-06072023.html]Дайджест (криминал) 06.07.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Житель Судогодского района ответит за убийство на пляже и поджог магазина– В Меленках местный житель пойдет под суд за покушение на убийство