Мероприятия организовали в разных регионах. Далай-лама XIV оставил послание по случаю дня рождения.

Мероприятия организовали в разных регионах. Далай-лама XIV оставилпослание по случаю дня рождения.6 июля 2023 года духовному лидеру буддистов и лауреатуНобелевской премии мира исполнилось 88 лет. В праздничный день Далай-лама XIV записалвидеообращение из Индии, в котором призвал молиться о всеобщем благе и взращиватьв себе природу Будды.Его Святейшество подчеркнул, что нужно стремиться к единствувсего человечества, проявлять добросердечие и приносить как можно больше пользывсем живым существам. В качестве молитвы он привел строки из четвертой главы священноготекста Шантидевы "Бодхичарья-аватара":"Подобно земле, пространствуИ другим великим элементам,Да буду я в многообразии форм служитьЖивотворной основой для неисчислимых существ".День рождения Далай-ламы XIV отмечают буддисты всего мира. Вбуддийских храмах традиционной сангхи России 6 июля состоялись ритуалы. В Иволгинскомдацане в Бурятии прошел хурал Цэдо, посвященный долголетию Его Святейшества. Также для жителей и гостей города Улан-Удэ устроили международный фестиваль "Музыка Бодхи".В столице Калмыкии празднованию 88-летия духовного лидерабуддистов выделили почти целый день. Утром натерритории хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" провели обряд "Сангсоль",далее был молебен во имя Далай-ламы XIV,а на вечер на городской площади Победы в Элисте подготовили большой концерт приучастии творческих коллективов.Отличилась и Москва: в концертном зале "Измайлово" к 19 часам подготовили мероприятие, посвященное диалогу буддизма и современной науки. В день рождения Далай-ламы XIV решили показать документальный фильм "Протокол тукдама" и презентовать новые печатные материалы для плодотворной буддийской практики.