Легенда советского экрана сама не своя. Светлана Светличная превратилась в скандального инвалида.

Легенда советского экрана сама не своя. Светлана Светличная превратилась в скандального инвалида.Отечественный шоу-бизнес кишит историями о том, как знаменитости становятся заложниками страшных болезней. Везет далеко не всем. За одних впрягаются родственники, окружают любовью и ставят на ноги. Ну а других просто сбагривают подальше умирать. Выяснилось, что и Светлану Светличную списали со счетов.Невестка актрисы Ольга раскрыла жуткие обстоятельства, в которых та существует. Оказалось, близкие даже не надеются на выздоровление звездной пенсионерки. По словам родственницы, Светлана Светличная инвалид первой группы, поскольку болезнь Альцгеймера сыграла в ее судьбе роковую роль.Вспышки агрессии и проявления деменции у артистки — уже не новость. Невестка утверждает, что Светлана Светличная принадлежит к числу людей, у которых исход течения болезни всегда один."Это психиатрический диагноз, очень тяжелый", — заявила Ольга.Кроме того, она добавила, что Светлана Светличная находится в больнице не на постоянной основе. Когда звезде лучше — она дома, когда хуже — там. Фактически актрису мотает из клиники и обратно, поскольку она ведет себя непредсказуемо.На примере артистки становится очевидным, что угнетение функций мозга — это то, чего нужно остерегаться всеми возможными методами. передает, что риск возникновения болезни Альцгеймера способны снижать некоторые виды спорта. Но Светлана Светличная, видимо, теперь может рассчитывать только на помощь врачей.