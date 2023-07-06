Авария произошла рано утром.

Во Владимире рано утром у ликёро-водочного завода перевернулся автомобиль. В ДТП пострадали два человека.В региональном УМВД пояснили, что 50-летний водитель Renault двигался по Большой Нижегородской со стороны Лыбедской магистрали в сторону улицы Вокзальной, но на перекрёстке проехал на красный свет светофора. «Француз» врезался в Ssang Yong. В результате аварии первая легковушка перевернулась. Пострадал 61-летний водитель корейской иномарки и его 58-летний пассажир. Первого госпитализировали, второй отправлен на амбулаторное лечение.