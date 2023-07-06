Проводить бойцов пришли сотрудники военкомата, ОНФ, ветераны и родственники.

Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 30 контрактников. Об этом рассказали в правительстве региона.Проводить бойцов пришли сотрудники военкомата, ОНФ, ветераны и родственники.Александр из Юрьев-Польского района уверен, что именно сейчас нужно помочь солдатам на передовой: «Они нуждаются в поддержке, в отдыхе, им нелегко».В числе убывающих на передовую Анна и Надежда, которые едут в зону СВО санитарками.«Им нужна наша помощь, и я рада, что могу быть там полезной», - сказала одна из женщин.Напомним, что позавчера, 4 июля, в войска , которые также подписали контракты с Минобороны.