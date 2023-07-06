В ближайшее время комиссия министерства образования проведёт выездную проверку.

Владимирские власти прокомментировали жалобы родителей на условия содержания детей в летнем лагере «Олимп». Ранее о претензиях к учреждению со стороны владимирцев сообщил телеграм-канал «Кровавая барыня».Канал пишет, что якобы на базе отдыха протекает крыша ангара, в корпусах нет горячей воды и куча поломок, которые вовремя не ремонтируются. По словам одной из матерей, дети регулярно видят мышей и цепляют клещей.«Я узнала, что в отряде не всем хватает полдников. Навязываются платные услуги: кислородные коктейли, шоколад, мороженое. Не выдают бутылки для питья, которые были обещаны при заезде. На все жалобы директор говорила, что всё в порядке. Администрация на жалобы родителей и педагогов не реагирует, либо реагирует с огромным опозданием», - сетуют владимирцы.Через соцсети жители региона просят Александра Авдеева разобраться в ситуации и навести порядок.Тем временем для редакции vlad.aif.ru ситуацию прокомментировала Елена Янина, заместитель министра образования и молодёжной политики, начальник управления реализации молодежной политики:«Сегодня в социальных сетях появилась информация с жалобами родителей на лагерь «Олимп».Как раз сегодня завершилась смена «Движение первых», которая проходила на базе этого лагеря. Ребята выехали, а лагерь закрыли на обработку до приёма следующей смены.Нам, как курирующему министерству, безусловно, важна обратная связь от родителей, их мнения, особенно, если это касается каких-то недоработок со стороны дирекции лагеря или персонала, который работает непосредственно с детьми.Завтра комиссия министерства ещё раз выезжает на эту площадку, осмотрит помещения, состояние корпусов, жилой зоны, пищеблока, ещё раз проверим все обращения, которые поступали на горячую линию по организации и обеспечении детского летнего отдыха и оздоровления – на предмет своевременных ответов заявителям. И всех обращений, что касались лагеря «Олимп».