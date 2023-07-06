Глава Киржача Надежда Скороспелова может продолжить выполнять свои обязанности, несмотря на...

Глава Киржача Надежда Скороспелова может продолжить выполнять свои обязанности, несмотря на обвинения в аферах с землёй.Как стало известно, Владимирский областной суд отменил решение Киржачского городского суда о временном отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы администрации города Киржач.Напомним, она проходит подозреваемой по уголовному делу о «превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками».По версии следствия, с августа 2018-го по январь 2019-го Надежда Скороспелова заключила 4 незаконных соглашения о перераспределении земельного участка в интересах посторонних лиц.Ущерб оценили в 8,5 млн рублей.К слову, прокуратура и Следственный комитет могут обжаловать данное решение.Фото: gorodkirzhach.ruЧитайте также:«Решением суда главу администрации города Киржач Владимирской области временно отстранили от должности»: https://vladtv.ru/incidents/144417/