ГТРК «Владимир» объявляет сведения о размере и условиях оплаты размещения предвыборной агитации по...

ГТРК «Владимир» объявляет сведения о размере и условиях оплаты размещения предвыборной агитации по выборам депутатов Законодательного Собрания.Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владимир» (далее ГТРК) объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 12 августа 2023 г. до 23:59 часов 7 сентября 2023 г. (включительно) по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва в региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия – 1)», «Российский Информационный Канал«Россия - 24» (Россия – 24)» и радиоканалов «Радио России», «Маяк»:В региональном эфире телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 1)»:Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме видеороликов (далее – «Материалы»):БудниСлот (временной интервал) местное времяЦена*1я неделя(12 - 18 августа)2я неделя(19-25 августа)3я неделя(26 августа-01 сентября)4я неделя(02-07 сентября)Утро36 00036 00048 00048 000День24 00024 00030 00030 000Вечер54 00054 00072 00072 000ВыходныеСлот (временной интервал) местное времяЦена*1я неделя(12 - 18 августа)2я неделя(19-25 августа)3я неделя(26 августа-01 сентября)4я неделя(02-07 сентября)Утро30 00030 00030 00030 000В региональном эфире телеканала «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)»:Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме видеороликов (Материалов):Слот(временнойнтервал) местное времяЦена*августсентябрьУтро45 00045 000День45 00045 000Вечер45 00045 000В региональном эфире радиоканала «Радио России»:Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме аудиороликов (Материалов):Слот(временной интервал) местное времяЦена*августсентябрьУтро18 00018 000День12 00012 000Вечер12 00012 000В региональном эфире радиоканала «Маяк»:Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме аудиороликов (Материалов):Слот(временной интервал) местное времяЦена*августсентябрьУтро12 00012 000День12 00012 000Вечер12 00012 000*Все вышеприведенные цены указаны в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость для Материалов продолжительностью 1минута (60 секунд).Цена для Материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально с учетом нижеизложенных правил.К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не менее 5 секунд.ГТРК вправе принять к размещению предвыборные агитационные материалы хронометражем более 5 секунд, но не кратным 5 секундам, в таком случае стоимость рассчитывается на основании вышеизложенных цен за продолжительность Материала, округленную до 5 секунд в большую сторону.К размещению в региональном эфире телеканала «Телеканал «Россия» (Россия-1)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:принимаются только предвыборные агитационные видеоматериалы в комплекте :- оригинал видеоролика на флеш-накопителе или ссылка на яндекс-диск- DVD- дисков с записью материалов (оригинал)- DVD- дисков с записью материалов (копия)- аннотаций.Все предоставленные материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ГОСТ-7845-92, ГОСТ-11515-91, ПТЭ-2001, ОСТ-58-21 (для аналоговых форматов), ОСТ-58-23 (для цифровых форматов), ГОСТ Р 53533-2009 (Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой четкости. Общие требования).Видео:- размещение Full HD,- формат XDCAM HD422,- формат контейнера MXF,- кодек MPEG Video,- название кодека XDCAM HD422,- соотношение сторон 16:9,- частота кадров 25 кадров/сек,- тип развертки – чересстрочная,- порядок развертки – верхнее поле первоеЗвук стерео: - частота дискретизации 48,0 кГц, разрядность 24 битВидеоматериалы принимаются только 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) в стандарте разложения 1920 х 1080 . Все сюжетно – важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра 14:9. Область защиты изображения согласуется с Рекомендацией EBU R 95-2008 и продиктована необходимостью сохранения всего полезного поля видимой части изображения после всех преобразований при просмотре, как на телевизорах 4:3, так и на широкоформатных мониторахК размещению в региональном эфире телеканала «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:принимаются только предвыборные агитационные видеоматериалы в комплекте :- оригинал видеоролика на флеш-накопителе или ссылка на яндекс-диск- DVD- дисков с записью материалов (оригинал)- DVD- дисков с записью материалов (копия)- аннотаций.Все предоставленные материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ГОСТ-7845-92, ГОСТ-11515-91, ПТЭ-2001, ОСТ-58-21 (для аналоговых форматов), ОСТ-58-23 (для цифровых форматов), ГОСТ Р 53533-2009 (Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой четкости. Общие требования).Видео:- размещение Full HD,- формат XDCAM HD422,- формат контейнера MXF,- кодек MPEG Video,- название кодека XDCAM HD422,- соотношение сторон 16:9,- частота кадров 25 кадров/сек,- тип развертки – чересстрочная,- порядок развертки – верхнее поле первоеЗвук стерео: - частота дискретизации 48,0 кГц, разрядность 24 битВидеоматериалы принимаются только 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) в стандарте разложения 1920 х 1080 . Все сюжетно – важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра 14:9. Область защиты изображения согласуется с Рекомендацией EBU R 95-2008 и продиктована необходимостью сохранения всего полезного поля видимой части изображения после всех преобразований при просмотре, как на телевизорах 4:3, так и на широкоформатных мониторахК размещению в региональном эфире радиоканала «Радио России» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:CD- дисков с записью материалов (оригинал);CD- дисков с записью материалов (копия);аннотаций.Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:название и краткое содержание материалов;кому принадлежит фонограмма, авторы музыки и слов, изготовитель (наименование зарегистрированного кандидата; политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата);количество «треков»;название каждого «трека» и его хронометраж;общий хронометраж;дата выхода в эфир;надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.Не допускается использование CD –RW дисков.Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.К размещению в региональном эфире радиоканала «Маяк» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:CD- дисков с записью материалов (оригинал);CD- дисков с записью материалов (копия);аннотаций.Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:название и краткое содержание материалов;кому принадлежит фонограмма, авторы музыки и слов, изготовитель (наименование зарегистрированного кандидата; политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата);количество «треков»;название каждого «трека» и его хронометраж;общий хронометраж;дата выхода в эфир;надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.Не допускается использование CD –RW дисков.Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.Одновременно с Материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов.Материалы должны быть исполнены на русском языке. В случае представления Материала на национальных языках народов Российской Федерации к Материалу должен быть приложен нотариально удостоверенный перевод Материала на русский язык..Для заключения договоров о предоставлении эфирного времени в региональном эфире, в ГТРК «Владимир» (г. Владимир) должны быть предоставлены нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам (нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам), специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о предоставлении эфирного времени, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договоров о предоставлении эфирного времени.В случае предоставления платного эфирного времени, предоплата должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире. В случае если первый день размещения предвыборных агитационных материалов приходится на период с 12 по 16 августа 2023 года, предоплата должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире.Обращение за размещением предвыборной агитации и заключением соответствующего договора должно поступить не менее чем за 5 рабочих дней до первого дня размещения предвыборной агитации. В случае, если первый предполагаемый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 12 по 16 августа 2023 года, соответствующее обращение должно поступить не менее чем за два рабочих дня до первого дня размещения.Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации.Oзнакомиться с единимы для всех условиями договора и иной информацией, можно по адресу: г. Владимир, Большая Московская улица, дом 62 в рабочие дни с 10 до 17 часов., тел. (4922) 32-74-39; 32-60-25.Фото: https://www.pxfuel.com/en