Исследование показало, что большинству россиян не нравится долго находиться на солнце. 59% респондентов заявили, что боятся за своё здоровье. Получить ожог опасаются 21% и 8% не хотели бы ..

Исследование показало, что большинству россиян не нравится долго находиться на солнце. 59% респондентов заявили, что боятся за своё здоровье. Получить ожог опасаются 21% и 8% не хотели бы получить солнечный удар.По данным , большинство из тех, кто любит загорать, отметили, что им нравится ощущение тепла, получение витамина D (28%) и красивого загара. Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом, отмечает .