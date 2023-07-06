Недвижимость, приобретенная в браке, в ряде случаев может быть поделена между супругами на неравные доли.

Недвижимость, приобретенная в браке, в ряде случаев может быть поделена между супругами на неравные доли.Зачастую супруги совместно приобретают недвижимость в ипотеку, потому что сложение доходов позволяет банку увеличить сумму кредита. Это актуально как для молодых пар, съезжающих от родителей, так и для семей с детьми, расширяющих жилплощадь.Однако всем им приходится брать на себя дополнительные риски, связанные с ответственностью как перед банком, выдавшим кредит на недвижимость, так и друг перед другом, особенно если дело идет к разводу.К примеру, если договор по ипотеке оформлен на мужа и только он прописан как собственник, то жена все равно будет считаться владельцем второй доли квартиры. Для Семейного кодекса РФ не имеет значения, кто из супругов ежемесячно гасил кредит или делал первоначальных взнос.Однако из любого правила есть исключения. Если супруг сможет доказать, что вносил какие-либо платежи из средств, нажитых до заключения брака, тогда он получит долю недвижимости, равную сумме взноса. Остальное уже поделят пополам.Также супруги рискую лишиться ипотечной недвижимости, если хотя бы один их них будет признан банкротом. Правда, для этого они должны иметь просрочки по кредиту перед банком. В иных случаях единственное жилье не забирают.Проблемы могут возникнуть и после развода, если бывшие муж или жена откажутся выплачивать свою часть долга по ипотеке. Практика показывает, что единственном выходом в этой ситуации остается погашение долга за второго супруга. Добиваться возврата средств потом придется через суд.