Клиенты «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир». Сумма...

Клиенты «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир».Сумма возвращённых средств превысила один миллион триста тысяч рублей. Принять участие в акции может любой пользователь личных кабинетов и мобильного приложения компании.- Сейчас у нас действует акция. До 31 декабря 2023 года при оплате картой «Мир» вам вернётся кешбэк…Летом Нина Исправникова редко бывает в городе, предпочитает проводить время на любимой даче в Камешковском районе. Дети подарили пенсионерке смартфон. Теперь Нина Михайловна учится оплачивать счета за коммунальные услуги онлайн. Это просто, быстро, а при оплате картой «Мир» ещё и выгодно.Нина Исправникова, жительница г. Камешково:- Раньше приезжала сюда, просила сына или на автобус и ехала сюда, топала ножками и платила, а потом ехала обратно. А теперь не буду ездить, буду сидеть там. Чик-чик-чик на кнопочки.Жительница посёлка имени Кирова Людмила Кабанкова давно освоила онлайн-сервисы «Энергосбыт Волга». Не нужно ездить в город, остаётся время на огород и домашние дела. Уже год Людмила Ивановна оплачивает счета за услуги ЖКХ картой «Мир» в личном кабинете и экономит.Людмила Кабанкова, жительница поселка им. Кирова:- У меня есть карта "Мир", я на нее получаю пенсию, оплачиваю ей квитанции и получаю кешбэк.За время акции более 14 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир». Сумма возвращённых средств превысила один миллион триста тысяч рублей. Совместная акция энергосбытовой компании и российской платёжной системы оказалась настолько востребована, что её продлили до конца года.Елена Буняева, начальник Ковровского территориального отделения компании "Энергосбыт Волга":- Возможности онлайн-сервисов нашей компании позволяют без посещения клиентского офиса решить ряд вопросов, в том числе оплатить счета за электроэнергию, оплатить единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. // При этом получить кешбэк. Главное – оплачивать счета своевременно.(Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг)Акция действует до 31 декабря 2023 года. Возврат денежных средств доступен зарегистрированным в программе лояльности держателям карт «Мир» при условии оплаты счетов онлайн и принятия условий акции. Подробная информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения на сайте www.esbvolga.ru.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир