Музей Николая Жуковского, «отца русской авиации», открылся после обновления во Владимирской...

Музей Николая Жуковского, «отца русской авиации», открылся после обновления во Владимирской области.Мемориальный дом переоснастили на средства нацпроекта "Культура". Что там изменилось? - посмотрела наша съемочная группа.Китайский пейзаж вышитый гладью - работа матушки Жуковского Анны Николаевны - один из важнейших экспонатов музея, просто не мог не вернуться на свое место, рассказывает Елена Ширканова. А вообще дом отца русской авиации сейчас будет открывают заново. Усадьба готова принимать гостей.Елена Ширканова,Ю главный хранитель Музея-усадьбы Н. Е. Жуковского:- В этом году Николай Егорович отмечает 176 лет со дня своего рождения. А год величает педагога и наставника, поэтом очень приятно что мы получили такую поддержку и сегодня готовы все рассказывать, показывать и конечно же выезжать с нашими прекрасными выставками.Передвижные стеллажи для выездных выставок - лишь часть большого подарка, который музей получил по региональному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Здесь теперь есть специальные шкафы для хранения фотографий и конструкторских чертежей, в фондах установлены автоматизированные системы учета экспонатов, появился профессиональный сканер для бережной оцифровки книг и документов. Оборудование обошлось в 10 с половиной миллионов рублей.Александр Разов, глава Собинского района:- По нацпроекту пополнился новыми такими решениями, которые позволят копнуть глубже в историческую сферу, оцифровать труды великого ученого. Поэтому все это способствует и привлечению туристов.Усадьба Жуковских всегда славилась своим гостеприимством. И за 400 лет ничего не изменилось. Теперь побывать в усадьбе смогут и люди с ограниченными возможностями. Для них здесь постелили ковры с разметкой, разместили карту усадьбы с пояснениями шрифтом Брайля и информационные таблички для слабовидящих людей.Ольга Демина министр культуры Владимирской области:- Уникальное оно тем, что дает возможность маломобильным людям, дает возможность слабовидящим людям быть полноценными, скажем, посетителями такими и посмотреть то, что раньше возможно им было проблематично.Усадьба Жуковского стала первым муниципальным музеем, который этим летом открыл свои двери после технического переоснащения. На очереди - Мстёрский художественный и Гороховецкий историко-архитектурный музеи.Ангелина Свищ Александр Голубев "Вести-Владимир"