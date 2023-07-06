Александр Авдеев посетил предприятие, реконструируемое инвестором «Дорстрой» в деревне Следнёво.

Во Владимирской области возрождают промышленное свиноводство. Александр Авдеев посетил предприятие, реконструируемое инвестором «Дорстрой» в деревне Следнёво, где ранее располоагались площадки свинокомплекса фирмы «Мортадель».Объём вложений составит 3,75 млрд рублей. На предприятии будет создано почти 500 новых рабочих мест. Ожидается, что производственная мощность составит около 18 тысяч тонн мяса в год. В полную силу производство заработает в 24-25 годах.«Первых животных планируют завезти до осени. Поддерживаем этот важный для АПК проект», - подчеркнул губернатор.Напомним, что в 2016–2018 годах из-за африканской чумы свиней 33-ий регион потерял практически всё поголовье. Сейчас власти и бизнес возрождают отрасль. На фермах содержится около 200 свиней, а планируется, что в хозяйствах разместятся 20 тысяч особей.