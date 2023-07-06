Общественность и активисты Молодой гвардии решают, как обустроить парк Дружба во...

Общественность и активисты "Молодой гвардии" решают, как обустроить парк "Дружба" во Владимире.Спортсмены, активисты "Молодой гвардии" и просто неравнодушные жители Владимира накануне пришли в "Дружбу", чтобы обсудить будущее парка. Встречу возглавил руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" во Владимирской области Павел Кутузов.Сейчас активисты собирают и систематизируют все пожелания, после этого их вынесут на всеобщее голосование. Многие горожане уверены, что в парке нужно проложить новые пешеходные дорожки, обустроить спортивные площадки, веревочный парк и обязательно - аллею имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Полезных инициатив много. Общественники едины во мнении, что лесопарковую зону необходимо благоустраивать для занятий спортом и семейного отдыха.Алексей Слепов, трехкратный чемпион Европы по биатлону:- Нужно все таки думать не только об отдыхающих, но и о нашем будущем, о детях соответственно тут нужно построить асфальтированную дорожку, по ней можно и на велосипеде ездить и на лыжероллерах и бегом бегать.Павел Кутузов, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" во Владимирской области:- Сейчас на сайте программа развития Владимирской области, программа 33 можно проголосовать за инициативу благоустройства парка Дружба, чем больше людей проголосуют за эту инициативу тем больше у нас шансов для того чтобы эта территория стала действительно комфортной для нас , для наших детей и мы с удовольствием приходили сюда.