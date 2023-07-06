Звезда Голливуда Джонни Депп, несмотря на травму, вышел на сцену.

Звезда Голливуда Джонни Депп, несмотря на травму, вышел на сцену.60-летнего Джонни Деппа знают не только как отличного актера, но и как талантливого музыканта. В 2015 году он вместе со знаменитыми музыкантами основал группу Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры"). Коллектив выступает в жаре хард-рок.Недавно Депп вновь выступил в составе группы. Появившись на сцене, актер шокировал поклонников своим состоянием. Он с трудом передвигался из-за травмы. Поклонники обратили внимание, что Депп использовал трость, а на его правой ноге был надет ортопедический ботинок.Что произошло со звездой фильма "Пираты Карибского моря", неизвестно. Но одно можно сказать точно: травма не стала причиной отмены запланированного концерта Hollywood Vampires. Видимо, музыка для Деппа является лучшим лекарством, пишет .Но не только голливудские звезды типа Джонни Деппа шокируют публику своим болезненным видом. Напомним, что несколько месяцев назад певица MaкSим выходила на сцену в пугающем поклонников состоянии. Артистке пришлось отменить тур. Недавно она рассказала, приходит в норму, и пообещала вернуться на сцену осенью. Слова певицы приводит "".