Звезда Голливуда Джонни Депп, несмотря на травму, вышел на сцену.
Звезда Голливуда Джонни Депп, несмотря на травму, вышел на сцену.
60-летнего Джонни Деппа знают не только как отличного актера, но и как талантливого музыканта. В 2015 году он вместе со знаменитыми музыкантами основал группу Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры"). Коллектив выступает в жаре хард-рок.
Недавно Депп вновь выступил в составе группы. Появившись на сцене, актер шокировал поклонников своим состоянием. Он с трудом передвигался из-за травмы. Поклонники обратили внимание, что Депп использовал трость, а на его правой ноге был надет ортопедический ботинок.
Что произошло со звездой фильма "Пираты Карибского моря", неизвестно. Но одно можно сказать точно: травма не стала причиной отмены запланированного концерта Hollywood Vampires. Видимо, музыка для Деппа является лучшим лекарством, пишет .
Но не только голливудские звезды типа Джонни Деппа шокируют публику своим болезненным видом. Напомним, что несколько месяцев назад певица MaкSим выходила на сцену в пугающем поклонников состоянии. Артистке пришлось отменить тур. Недавно она рассказала, приходит в норму, и пообещала вернуться на сцену осенью. Слова певицы приводит "".