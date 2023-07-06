Согласно статистике «Ростелекома», более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Еще почти в 30% случаев сотрудники

Согласно статистике «Ростелекома», более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно, что сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте. Выявлять