Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, оценил развитие информационных...

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, оценил развитие информационных технологий.Развитие цифровых технологий и приобретение цифрового суверенитета России сегодня является одной из главных задач страны, подчеркнули участники церемонии вручения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023». Организаторами мероприятия выступили Проектный офис «Приоритет» и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.Со списком лауреатов Национальной премии «Приоритет: Цифра-2023» можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РФ: www.oprf.ru.«Вот уже девять лет наши коллеги находят и продвигают российские компании, работающие в сфере ИТ, — сфере, до недавнего времени полностью монополизированной зарубежными разработчиками и производителями», — подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, который одновременно является и членом наблюдательного совета премии «Приоритет».По словам Рифата Сабитова, сегодня, в условиях тяжелого санкционного давления, вынужденного ускоренного импортозамещения, мы можем с гордостью говорить, что в России растет, развивается и крепнет отрасль информационных технологий, что мы выстояли и готовы предлагать инновационные решения.Напомним, что премия «Приоритет: Цифра» в 2023 году присуждена отечественным компаниям за достижения в области разработки и внедрения российских цифровых решений, а также в области импортозамещения информационных технологий и цифровизации производств. Всего были вручены премии в 14 номинациях, таких как «Программное обеспечение», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Финансовые технологии», «Автоматизация промышленности».Фото: ГТРК «Ставрополье»