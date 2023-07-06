«Ростелеком» завершил строительство линий связи для крупного логистического центра во...

«Ростелеком» завершил строительство линий связи для крупного логистического центра во Владимире.«Ростелеком» завершил строительство линий связи для крупного логистического центра мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт». Специалисты компании проложили два километра сетей и предоставили клиенту широкополосный доступ в интернет по технологии «оптика до здания». Благодаря высокой пропускной способности интернет-каналов скорость соединения на предприятии теперь достигает 300 Mбит/с.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Любые технологии опираются на надежную инфраструктуру, в том числе и на телекоммуникационную. Всё больше владимирских предпринимателей понимают это, поэтому в процессе строительства и модернизации производств уделяют серьезное внимание качеству цифровых каналов связи. Крупный логистический центр на Южном объезде Владимира не стал исключением. Высокая скорость передачи данных позволяет заказчику пользоваться максимально расширенным спектром современных услуг связи: от виртуальной телефонии до облачного видеонаблюдения и систем дистанционного контроля печатающей техники».Официальный представитель ООО «Консалт»:«Склад — “сердце” любой компании, поскольку он распределяет потоки продукции и материалов. Без интернета невозможно внедрение технологичных решений, которые повышают эффективность хранения и отгрузки товаров, иными словами, обеспечивают конкурентоспособность бизнеса. С приходом качественной и быстрой связи нам стало проще контролировать движение товарных остатков. Кроме того, мы смогли минимизировать процент ошибок работниками при сборке заказов, сократили объемы документации».«Ростелеком» предоставляет доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с, предлагает широкий спектр цифровых решений и гибкие тарифные планы.Узнать подробнее о предложениях, услугах и акциях для корпоративных клиентов можно на сайте компании и по бесплатному номеру телефона 8 800 200 16 61.2VtzqvHJcXEФото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях