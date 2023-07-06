Сегодня отмечается день самой чтимой иконы России, Богоматерь Владимирская. Известный период...

Сегодня отмечается день самой чтимой иконы России, "Богоматерь Владимирская".Известный период истории знаменитой иконы насчитывает почти тысячелетие. Точный год создания не известен.Создателем иконы , по каноническим источникам, является апостол Лука.На Русь икона попала в первой половине 12 века.Это был подарок константинопольского патриарха сыну Владимира Мономаха.Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский перевез ее в Залесские земли- территорию будущего Владимира - Суздальского княжества. Андрей начал строительство храмов в честь Богоматери.И с середины 12 века икона получила название каноническое название.Образ считался чудотворным, и икону Владимирской божьей матери отвезли в Москву, как защитницу от набегов жестокого Тимура Тамерлана. Москва была спасена. Чудотворный образ остался в Москве, но иногда возвращался во Владимирский Успенский собор.В настоящее время одна из самых значимых святынь нашего народа находится в храме- музее Святителя Николая при Третьяковский галереи. Одно из великих чудес- это, то, что икона пережила более девяти веков кровавых исторических событий и осталась цела.