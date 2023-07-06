Владимирцы регулярно ездят на Донбасс.

Сестры милосердия и волонтёры Владимирской епархии помогают раненым в госпиталях в зоне СВО. Владимирцы регулярно ездят на Донбасс.Их гуманитарная миссия в основном состоит в работе санитарами, а священнослужители, которые также участвуют в поездках, поддерживают моральный дух бойцов. В больницах наблюдается нехватка медицинского персонала, поэтому для помощи донецкому травматологическому центру из 33-го региона прибыли 7 человек.В июле на территорию ДНР поедет ещё одна группа добровольцев.