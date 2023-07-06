Сестры милосердия, священники и волонтеры Владимирской епархии работают в госпиталях СВО. Они по...

Сестры милосердия, священники и волонтеры Владимирской епархии работают в госпиталях СВО.Они по благословению митрополита Тихона регулярно ездят на Донбасс с гуманитарной миссией. В госпиталях и военных частях они трудятся как волонтеры-санитары и оказывают духовную поддержку бойцам.Почувствовав на себе военные будни, осознаешь ценность каждого момента жизни, говорят сестры милосердия. Помогать донецкому травматологическому центру от Владимирской епархии приехали 7 человек. Сюда поступают раненные: гражданские лица и бойцы. Владимирские священники также посетили ряд госпиталей Донецкой и Луганской народных республик. В июле на Донбасс отправится еще одни отряд добровольцев Владимирской епархии. Иподиакон Роман Щёткин в Донецке побывал уже два раза.Роман Щёткин, иподиакон:- Медперсонала не хватает, особенно низшего, технического. Это чисто физический труд – раскрытие бойцов от одежды, обработать кровь, грязь. Девчонки сестры-милосердия хорошо помогали, мужчины более то, что потяжелее.