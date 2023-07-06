Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с момента запуска новым речным электротранспортом воспользовались более 22 тысяч пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с момента запуска новым речным электротранспортом воспользовались более 22 тысяч пассажиров.У жителей и гостей российской столицы есть уникальная возможность познакомиться с архитектурой города, наслаждаясь прогулкой по Москве-реке на современных, комфортабельных электрических судах. Первый маршрут власти запустили более двух недель назад.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, с момента запуска новым речным электротранспортом воспользовались более 22 тысяч пассажиров. Он добавил, что суда отличаются панорамным остеклением, что очень удобно для изучения города."Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами "Киевский" и "Сердце Столицы", – подчеркнул Сергей Собянин.Для удобства пассажиров промежуточные остановки речного транспорта предусмотрены около городских достопримечательностей, которые, по словам главы столичного региона, находятся в шаговой доступности от причалов.Также мэр Москвы обратил внимание, что остановки электросудов являются комфортными и с точки зрения функционала. От них удобно добираться до важных объектов инфраструктуры.Сергей Собянин уточнил в своем телеграмм-канале, что речной электротранспорт полностью интегрирован в систему столичного транспорта. Для оплаты проезда москвичи могут воспользоваться картами "Тройка", банковскими картами или биометрией.