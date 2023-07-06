По предварительным данным, женщина за рулем была пьяная. В мае она спровоцировала аварию, где пострадали 8 человек. Также стало известно, что зимой нетрезвая гражданка случайно задавила во

По предварительным данным, женщина за рулем была пьяная. В мае она спровоцировала аварию, где пострадали 8 человек. Также стало известно, что зимой нетрезвая гражданка случайно задавила во сне свою 4-месячную дочь. Напомним, ДТП случилось 1 мая этого года. По предварительным данным, 27-летняя женщина пьяная ехала за рулем “Ауди”. Она не учла погодные условия, выехала на