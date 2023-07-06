Их стоимость превысила 8 млн рублей.

Аппараты для диализа поставили в Александровскую и Муромскую больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Оборудование для экстракорпоральной очистки крови позволяет избавляться от токсинов и продуктов обмена веществ. Его используют для лечения почек, сепсиса и панкреатита.«Оборудование будет использоваться в отделении реанимации для пациентов, которые находятся на ИВЛ или по иным причинам не могут быть переведены в отделение хронического гемодиализа. Еженедельно потребность в проведении процедуры возникает у 2-3 пациентов», - подчеркнули в минздраве.Стоимость двух аппаратов превысила 8 млн рублей. Медики уже прошли обучение. Сейчас власти закупают расходные материалы.Врач-анестезиолог-реаниматолог Александровской ЦРБ Антон Борисов и заместитель главврача Муромской ЦРБ Александр Шилкин уверены, что новая медтехника позволит спасти десятки жизней.