Спортивный объект на Алтуфьевском шоссе готов более чем наполовину.

Спортивный объект на Алтуфьевском шоссе готов более чем наполовину.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о 65-процентной готовности спортивного объекта, который возводят в районе Бибирево. На Альтуфьевском шоссе (владение 100) строят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).По словам Загрутдинова, в настоящий момент ведется устройство фасадов. Также специалисты сейчас заняты чистовой отделкой. Все работы будут завершены в 2023 году.У здания ФОК два этажа. Площадь объекта составит примерно 4,2 тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе будет два бассейна: один – для оздоровительного плавания (длина – 25 метров), второй – детский (длина – 10 метров). Также в здании оборудуют тренажерный зал (200 квадратных метров).Специалисты облицуют наружные стены (на уровне цоколя) керамогранитом. В составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором смонтируют алюминиевые панели.Прилегающую к спортивному комплексу территорию украсят декоративными элементами и малыми архитектурными формами. Там же разобьют газоны, цветники, высадят кустарники и деревья.Кстати, в Москве стало в два раза больше спортивных объектов."Их строительство позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", – сказал Загрутдинов.То есть вдовое увеличилось количество именно недорогих спортивных объектов – тех, что находятся в шаговой доступности. Это лыжные трассы, беговые и велосипедные дорожки, площадки воркаута, катки с искусственным льдом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие объекты пользуются огромной популярностью.Столичные районы, в том числе Бибирево, развиваются и благодаря программе "Мой район". Как отмечал градоначальник, главной задачей программы является создание комфортных условий для жизни во всем городе, включая поселения Новой Москвы. Мол, комфорт должен быть не по минимуму и даже не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне.Ранее сообщалось о том, что в районе Новокосино откроют многофункциональный спортивный комплекс. Его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. Подробнее об этом "Дни.ру".