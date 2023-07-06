В Центральной городской библиотеке Владимира на Суздальском проспекте открывается Летний кинозал....

В Центральной городской библиотеке Владимира на Суздальском проспекте открывается "Летний кинозал".Гостей библиотеки ждут показы художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Сеансы будут проходить в среду и четверг.Первый показ состоится сегодня. На большом экране можно будет посмотреть картину Александра Каурых и Сергея Охотина "Джокер" - по мотивам ранних рассказов Чехова. Создатели фильма так определяют его жанр - комедия об отношениях в семье. Посмотреть и обсудить картину можно, напомню, сегодня, в библиотеке на Суздальском проспекте в 18 часов.