Авария произошла в четверг около 8.30, на 295 километре М-7 в черте города Вязники. По предварительной информации ГИБДД области, водитель «Лады Ларгус» 1986 года рождения, выезжая со стороны улицы

Авария произошла в четверг около 8.30, на 295 километре М-7 в черте города Вязники. По предварительной информации ГИБДД области, водитель «Лады Ларгус» 1986 года рождения, выезжая со стороны улицы Удобной на перекрёсток неравнозначных дорог при неработающем светофоре,не уступил дорогу автомобилю «Вольво» с цистерной. Он двигался по правой стороне движения главной дороги под управлением водителя 1965