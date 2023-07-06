Ранее его приговорили к 2 годам тюрьмы.

В Коврове бывшего сотрудника ФСИН взыскали взятку на сумму в 120 тысяч рублей. Об этом рассказали в облпрокуратуре.Ранее приговором городского суда мужчина признан виновным в мздоимстве. Он помогал проносить на территорию ИК-6 запрещённую еду и лекарства. За свои услуги надзиратель получил 121 тысячу рублей.Фемида приговорила его к 2 годам и 2 месяцам колонии, а также оштрафовала на 605 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовал конфисковать сумму взятки. Судья удовлетворил иск. Экс-сотрудник тюрьмы выплатил незаконно полученное денежное вознаграждение добровольно, до вступления решения в силу.