Завершается прием макулатуры. В Ковровском районе закрывают экопункты. Они появились три года назад, после введения мусорной реформы, и были предназначены для раздельного сбора отходов.

Завершается прием макулатуры. В Ковровском районе закрывают экопункты. Они появились три года назад, после введения мусорной реформы, и были предназначены для раздельного сбора отходов. Александр Панфиленко, гендиректор ООО «Экоград» Введение раздельного сбора мусора не на площадках, а установка так называемых экопунктов, чтобы населению оказать услугу по сбору отходов, которые на переработку можно передать. Вторичное сырье