В лагере «Олимп» прошло закрытие лагерной смены Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Смена была направлена на организацию досуга подростков и формирования

В лагере «Олимп» прошло закрытие лагерной смены Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Смена была направлена на организацию досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей, а также воспитание лидерских качеств. Товарищ руководитель смены, отряд «Корпорация Даков» на торжественную линейку, посвященную закрытию областной профильной смены общероссийского, общественно государственного движения детей