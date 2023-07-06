Житель города Меленки ответит за покушение на убийство своего коллеги. По версии следствия, мужчины вместе трудились подсобными рабочими на сельхозпроизводстве. В день конфликта они

Житель города Меленки ответит за покушение на убийство своего коллеги. По версии следствия, мужчины вместе трудились подсобными рабочими на сельхозпроизводстве. В день конфликта они распивали спиртное в гараже со спецтехникой. Посиделки закончились дракой. Обвиняемый достал нож, который хранил в сапоге, и напал на противника. Потерпевший получил удары в грудь и шею, однако нож сломался. После