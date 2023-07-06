По этой программе в январе-июне ВТБ проводил каждую вторую сделку с господдержкой.

Льготная ипотека по-прежнему пользуется популярностью у клиентов, приобретающих недвижимость на первичном рынке. В отличие от прошлого года, сегодня у заемщиков наиболее востребована «семейная ипотека», которую с января распространили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. По этой программе в январе-июне ВТБ проводил каждую вторую сделку с господдержкой.«Льготная потека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов, приобретающих первичную недвижимость. При этом в первом полугодии мы увидели перераспределение спроса заемщиков на «семейную программу» с «льготной ипотеки для всех», ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина – модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Мы последовательно выступаем за точечную поддержку населения. Сегодня мы видим позитивные результаты от «смягчения» условий программы», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.Он добавил, что несмотря на сезон отпусков, в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. В результате выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России.«Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, увеличение спроса на вторичную недвижимость и индивидуальное жилищное строительство, а также снижение цен на первичном рынке», – добавил Евгений Дячкин.