Суммарная площадь работ по расширению внутриквартальных проездов составила 1,58 гектара.

Суммарная площадь работ по расширению внутриквартальных проездов составила 1,58 гектара.В рамках программы реновации, которая с 2017 года реализуется в Москве по инициативе главы города Сергея Собянина, специалисты не только возводят многоквартирные новостройки, но и проводят благоустройство на территориях, прилегающих к зданиям. В частности, они прокладывают удобные проездные пути к домам.Масштабная программа реновации предполагает переселение москвичей из ветхого жилья в равноценные или равнозначные квартиры, отличающиеся улучшенной планировкой и законченной отделкой. Жилье заранее снабжают плитами и мойками, сантехникой и светильниками.Примечательно, что новостройки возводят в районах проживания будущих переселенцев, причем, как можно ближе к старым домам. После сноса ветхих зданий участки передаются под строительство социальной инфраструктуры, необходимой для граждан. Однако старые дворовые территории не всегда отличаются комфортными условиями.Поэтому реновации предполагает, в том числе, и благоустройство. Так, специалисты расширили внутриквартальные проезды к пяти новостройкам. Как отметил замглавы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов, суммарная площадь работ составила 1,58 гектара."Проложили кабельную канализацию, выполнили устройство и ремонт проезжей части и тротуаров, заменили бордюрный камень, а также установили новые опоры освещения и разбили газон", – подчеркнул заместитель руководителя профильного ведомства.Работы по организации удобных проездов к домам, построенным по реновации, проведены на участке набережной Новикова-Прибоя (владение 6/3/1) в районе Хорошево-Мневники. В районе Кузьминки обустроили участок Волгоградского проспекта (владение 155).Кроме того, благоустройство коснулось участков Каширского шоссе (владение 11, корпус 3) в районе Нагатино-Садовники, Пулковской улицы (владение 3) Головинском районе и Севастопольского проспекта (владение 71, корпус 1) в районе Зюзино.Площадь пяти домов составляет 7,8 тысячи квадратных метров. Жители данных новостроек будут пользоваться широкими путями, по котором при необходимости смогут проехать пожарные машины и грузовые автомобили. Для маломобильных москвичей организованы удобные съезды с тротуаров.