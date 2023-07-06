Проверку на складе с лекарствами провела прокуратура. Выяснилось ужасное – областной минздрав закупает ненужные препараты, а по окончанию сроков годности их списывают большими партиями.

Проверку на складе с лекарствами провела прокуратура. Выяснилось ужасное – областной минздрав закупает ненужные препараты, а по окончанию сроков годности их списывают большими партиями. Кроме этого, на складе обнаружили множество других нарушений. Установлено, что с начала 2022 года по май этого, списаны лекарства на общую сумму 58,6 миллионов рублей. Из этого количества на сумму 32,1