Это малотравматичные вмешательства под контролем рентгенологического и ультразвукового оборудования. Операции на сосудах проводятся через небольшой прокол на коже. Новый центр открыли на

Это малотравматичные вмешательства под контролем рентгенологического и ультразвукового оборудования. Операции на сосудах проводятся через небольшой прокол на коже. Новый центр открыли на базе Александровской райбольницы в этом году. Власти области рапортуют, что в здании сделали ремонт, закупили более 140 единиц оборудования на 223 миллиона рублей, в том числе томограф и ангиограф. Предполагается, что региональный сосудистый