В Москве открылась фотовыставка, посвященная городам “Золотого кольца России”. Отнесли ее к серии проекта «Путешествуйте дома». Представили фотографии в Саду культуры и отдыха имени

В Москве открылась фотовыставка, посвященная городам “Золотого кольца России”. Отнесли ее к серии проекта «Путешествуйте дома». Представили фотографии в Саду культуры и отдыха имени Баумана. Гости смогут совершить виртуальное путешествие по Владимиру с его памятниками белокаменного зодчества XII века, а также по туристическому центру региона – Суздалю. Город признан музеем под открытым небом за богатое