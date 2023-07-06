Уголовные дела рассмотрит Судогодский районный суд.

Житель Судогды убил человека и поджог магазин друга. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по трём уголовным делам в отношении ранее судимого мужчины.Вечером 7 июля прошлого года он и его приятель находились на берегу водоёма «Галанинские ямы», где у них произошла ссора с отдыхавшей там же компанией. Обвиняемый схватился за нож и вонзил клинок в грудь обидчика. Агрессор пробил жертве лёгкое и задел сердце. В тот же день потерпевший умер в Судогодской ЦРБ.Ранее, в ночь с 5 на 6 июня, фигурант, поссорившись с другим приятелем, взял в магазине «МаслоОпт» две канистры с горючим и спалил торговое помещение. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.Уголовные дела рассмотрит Судогодский районный суд.