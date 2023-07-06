Как сообщили в МЧС, пожар случился сегодня, 6 июля, в 04:10. В поселке Головино загорелся дом №13 на улице Макаренко. Из-за несвоевременного вызова в пожарную охрану, к приезду спасателей огонь

Как сообщили в МЧС, пожар случился сегодня, 6 июля, в 04:10. В поселке Головино загорелся дом №13 на улице Макаренко. Из-за несвоевременного вызова в пожарную охрану, к приезду спасателей огонь уже охватил дом, гараж и хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 212 квадратных метра. К счастью, пожарным удалось потушить пламя, никто не пострадал.В ликвидации пожара