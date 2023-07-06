В ходе проверки выяснилось, что на улице Ленина отсутствовал тротуар, а уровень освещённости не соответствовал нормативам.

В Вязниках прокурор заставил чиновников отремонтировать тротуар и провести освещение возле дороги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В ходе проверки выяснилось, что на улице Ленина отсутствовал тротуар, а уровень освещённости не соответствовал нормативам. Все это создавало риски для роста числа ДТП.Надзорное ведомство подало иск в суд. Администрацию посёлка Мстера обязали привести автомагистраль в порядок. Решение суда исполнено.