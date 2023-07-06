Владимирский государственный университет поздравил своих лучших выпускников. Магистров,...

Владимирский государственный университет поздравил своих лучших выпускников.Магистров, бакалавров, студентов колледжа объединяет графа в резюме. Планами на будущее они поделились с Ангелиной Свищ.Иван Шабалдин - учёный секретарь Совета молодых учёных и специалистов ВлГУ. Его профиль - материаловедение. Иван намерен поступать в магистратуру родного вуза, продолжать заниматься научной деятельностью и популяризировать науку среди студентов. Подчеркивает: во Владимирском госуниверситете - оснащённая материальная база и уникальная школа литых композитов.Иван Шабалдин бакалавр ВлГУ:- Многие первокурсники думают что наша специальность предполагает работу на заводе, но это совсем не так и я думаю что наша специальность очень перспективна.В самом центре Владимира в Патриаршем саду чествуют лучших выпускников ВлГУ. Благодарность от ректора Анзора Саралидзе - тем, кто не только учился но и проявил себя в науке, творчестве, общественной деятельности, спорте. Одни из самых ярких воспоминаний - о насыщенной студенческой жизни.Давид Сагинашвили, выпускник Института экономики и туризма ВлГУ:- Студвесна, студвесна и еще раз студвесна! Мы три года подряд участвовали, даже выигрывали что-то — 2-е место было дважды. Это было реально классно, мне очень понравилось.Поздравить выпускников ВлГУ пришли депутат Госдумы Алексей Говырин и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев - в прошлом студент госунивеситета.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Помню что было все здорово, все интересно. Конечно, когда мы были молодыми с огромным удовольствием ходили учится в институт, тогда это был Владимирский политехнический институт, изучали различные предметы.Ректор Анзор Саралидзе "по-отцовски" раздает награды и говорит напутственные слова. И напоминает: выпускники могут продолжить обучение в родном вузе. А всего в этом году ВлГУ окончили более 3,5 тысяч молодых специалистов. Они будут заняты в разных отраслях экономики региона.Анзор Саралидзе ректор ВлГУ:- Мы создаем все условия для наших выпускников, студентов — пожелать всем здоровья, добра, конечно, счастья. Чтобы они могли применять те знания, которые получили в нашем большом коллективе, во Владимирском государственном университете. Чтобы они трудоустроились успешно по профессии. И конечно университет никогда не забудет своих выпускников, мы всегда гордимся нашими студентами и нашими выпускниками.Сейчас госуниверситет ждет новых студентов. Прием документов на очную форму бакалавриата и специалитета: до 24 июля для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, и до 10 июля для тех, кому предстоят внутренние вступительные испытания. Актуальная информация на сайте приемной комиссии ВлГУ.Наталья Головешкина, Ангелина Свищ, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"