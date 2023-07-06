Как сообщили в прокуратуре, 15 человек обвиняются в совершении 40 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года неизвестный криминальный

Как сообщили в прокуратуре, 15 человек обвиняются в совершении 40 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года неизвестный криминальный лидер, находившийся за границей, организовал в Интернете группу молодых граждан России в возрасте от 18 до 26 лет.Участники группы обзванивали жителей Владимирской, Белгородской, Липецкой, Орловской и Смоленской областей. Мошенники притворялись