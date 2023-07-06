Она проработает до середины ноября.

С 1 июля во Владимире на парковке дома №9 улицы Батурина начала работать ежегодная сельхозярмарка. Об этом сообщили в мэрии.Директор МУП «Владимирский центральный рынок» Виктор Иванов пояснил, что на участке созданы все условия для комфортной работы продавцов и посещения её покупателями. Здесь доступна продукция из различных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, а её ассортимент шире, чем в розничных магазинах.«Основная цель - создание возможностей для жителей города для покупки максимально свежей и качественной еды по минимальным ценам», - уточнили в горадминистрации.За деятельностью торговцев будет следить Роспотребнадзор, Центр ветеринарии и Россельхоз, а за соблюдением правопорядка - полиция. Известно, что ярмарка проработает до середины ноября.Власти подчеркивают, что регулярно проводят рейды по мониторингу и ликвидации точек незаконной уличной торговли. Всего с начала года составлено 88 протоколов.